كواليس لقاء "صلاح" و"حجازي" اليوم

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على جبر

وست بروميتش ألبيون

يلتقي في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم محمد صلاح مع وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وعلى جبر على، ملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أحمد حجازى لقيادة وست بروميتش ألبيون لتحقيق مفاجأة جديدة بتحقيق الفوز على ليفربول، بعدما تغلب فى الجولة الماضية على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل فى ملعب "أولد ترافورد"، وذلك من أجل المحافظة على آماله الضئيلة فى البقاء.

بينما يسعى "صلاح" لمواصلة تألقه مع "الريدز" فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة روما الإيطالي الثلاثاء المقبل بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش ألبيون المركز الـ 20 والأخير برصيد 24 نقطة.


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