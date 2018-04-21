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دفاع رابعة: القبض على المتهمين باطل لعدم وجود تلبس

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

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محاكمة بديع

اعتصام رابعة

فض اعتصام رابعة

محاكمة الاخوان

القبض على متهمى رابعة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

حيث دفع محامى بعض المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة  لمرور  24 ساعة من واقعة القبض على المتهمين، ودفع ببطلان اجراءات القبض على المتهمين لانتفاء حالة من حالات التلبس.

كما دفع بخلو الأوراق من محضر ضبط لأى من المتهمين، وخلوها من أى دليل مادى يدين موكليه ، كما دفع ببطلان محضر الضبط المحرر من اللواء محمد توفيق بتاريخ15 اغسطس 2013.

ودفع ببطلان تحريات البحث الجنائى المحررة بمعرفة اللواء سيد شفيق لكونها تفتقد لى الجدية وعد تحديد الجرائم المرتكبة وطبيعتها .

كما دفع بانتفاء اركان جريمة التعدى على الاهالى المقيمين فى ميدان رابعة لعدم وجود دليل بالأوراق يؤكد ذلك ،ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى.

وتابع دفاعه ببطلان أركان جريمة إحراز الأسلحة وانتفاء صلة موكليه بتلك الأحراز فى نهاية مرافعته طلب البراءة  لموكليه.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.


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