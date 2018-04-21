الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا للرجاء

21 أبريل 2018 - 11:17 ص

يختتم الفريق الأول لنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري.

يأتي هذا بعد أن خاض "الدراويش"، مرانه الرئيسي عصر أمس على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، وشهد لأول مرة تواجد كالديرون والذي خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بعد غياب دام لأكثر من أسبوعين.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة بيدرو بارنى، قائمة الفريق والتي شملت كل من

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي

خط الدفاع: ريتشارد بافور– باهر المحمدي – محمد هاشم – أحمد دويدار – أحمد علي

خط الوسط: حسني عبدربه – عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – كريم بامبو – محمد فتحي – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – توماس آبي.

خط الهجوم : موسى كمارا – شكري نجيب – محمود أبوزيد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.