"الفراعنة" يقودون أندية أوروبا اليوم

21 أبريل 2018 - 11:36 ص

يقود اللاعب عبدالله السعيد صانع العاب النادي الأهلي المعار إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي تشكيل فريقه اليوم أمام هلسنكي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار بين صفوف الفريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفنلندي.

ويقود عبد الله السعيد تشكيل كوبس، الذي يتكون من:

فيرتانين في حراسة المرمى

واللاعبون: نيسينين، ريكسيبي، تويفوماكي، موريلو، كاريالاينين، ساكسمان، عبد الله السعيد، بينانين، سافولاينين، بيوري.

ويتصدر هلسنكي ترتيب الدوري الفنلندي بـ9 نقاط قبل مواجهة اليوم، بينما يقع كوبس في المركز العاشر بنقطة واحدة، وستنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي أيضا في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي مع ريست بروميتش البيون اللذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وعلي جبر، على، ملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.