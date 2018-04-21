مشادة بين وكيل "إسكان النواب" ومؤسس "عايز حقي"

21 أبريل 2018 - 11:37 ص

وقعت مشادة كلامية بين البرلماني خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي"، للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، لإنكار الأول مناقشة قانون الإيجارات القديمة تحت قبة المجلس.

وأشار البرلماني، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة "الحياة"، إلى عدم وجود قانون خاص بالإيجار القديم يتم مناقشته داخل البرلمان، ليؤكد شحاتة أن بعض النواب عرضوا القانون بالفعل وكلام البرلماني غير دقيق.