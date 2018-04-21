فقيه دستورى: روسيا وأمريكا لا ينويان الدخول فى حرب عالمية

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السلام

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قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا ينويان إثارة حرب عالمية رغم كل الصراعات والمواجهات التى وقعت بينها وبين أمريكا داخل الأراضى السورية، والدليل على ذلك هو أن الدولتين إتفقتا خلال العدوان الثلاثي الذى وقع بسوريا الأسبوع الماضي بعدم المساس بالقواعد الروسية العسكرية المتواجدة هناك وفقط إستهداف الصواريخ التي تحمل رؤوس كيماوية.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "الاتفاق الأمريكى- الروسى على عدم المواجهة العسكرية" أنه اتضح وجود اتفاق بين كل من أمريكا وروسيا على عدم المساس بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا بالصواريخ الأمريكية وقد حدث هذا بالفعل فلم تتعرض روسيا للصواريخ الغربية، وكذلك لم تمس الصواريخ أياً من القواعد الروسية الصاروخية فى سوريا وبعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

واستكمل قائلا: "طبقاً لأحكام الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإنه فى حالة عدم قيام حرب عالمية فسيشهد العالم مرحلة من السلام والأمن وانصراف جهود الدول العظمى وكذلك الصغرى نحو دعم السلام والأمن والتنمية الشاملة لشعوب العالم".

                                                                                   


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