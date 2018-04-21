أمين شرطة يتعدى على 3 مدرسين بإحدى مدارس المنيا

21 أبريل 2018 - 01:39 م

اتهم 3 من المعلمين بإحدى المدارس بمركز مطاى شمال محافظة المنيا أمين شرطة بالتعدى عليهم بالألفاظ النابية والشتائم مستغلا سلطته وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بتلقيه بلاغاً من: ز. م. 31 سنة، ش. أ. 38 سنة، أ. خ. 43 سنة، معلمين في إحدى المدارس، اتهموا فيه ج.م. أ 41 سنة، أمين شرطة، بالتعدي عليهم بالسب والشتم داخل المدرسة بسبب تغيب نجله عن الدراسة لعدة أيام .

تم ضبط أمين الشرطة، وأنكر كل الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتثباشر التحقيقات.