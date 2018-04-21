الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المميتة

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طالب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن استخدام القوة "المميتة" ضد المتظاهرين العزل للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للاتحاد، بعد مقتل 4 فلسطينيين بينهم فتى يبلغ 18 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، على حدود قطاع غزة.

وحث الاتحاد في بيانه على إجراء "تحقيق كامل حول عمليات إطلاق النار التي وقعت أمس (من الجانب الإسرائيلي)".

وتجمهر الجمعة، آلاف الفلسطينيين عند 5 نقاط قرب الحدود مع إسرائيل، للمشاركة في مسيرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، أشعلوا خلالها عددا من الإطارات المطاطية، ورشق بعضهم قوات الجيش بالحجارة.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية مسيرات "العودة" في 30 مارس الماضي 39 فلسطينيا، فيما أصيب الآلاف بجراح.

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