بيان من المدعي العسكري عن قضيتي«عنان»

21 أبريل 2018 - 02:25 م

أعلن المدعي العام العسكري، في بيان صحفي، السبت، استمرار حظر النشر في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري والمقيدتين ضد فريق مستدعى سامي عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات الرسمية التي تصدر بشأنها.

يأتي ذلك إلحاقا للقرار السابق صدوره بتاريخ 23 يناير الماضي بحظر النشر، ونظرا لما تناولته بعض المواقع الإعلامية في الساعات الأخيرة من أخبار عن هاتين القضيتين.

وأكد البيان اتخاذ اللازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار حظر النشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن مخالفة هذا الحظر يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقا للمادة 193 من قانون العقوبات.