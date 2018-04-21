  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
مقاتلات اسرائيلية

إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

محمد صلاح

لهذا السبب.. البرلمان يوجه التحية لـ«صلاح»

سيرغي سكريبال وابنته

تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة

ليفربول

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

أرشيفية

مصر تلجأ لأدوات ضغط جديدة على إثيوبيا

السفير معصوم مرزوق

معصوم مرزوق يكشف حقيقة موقف الناصريين من«الأسد»

المفسدة المطلقة

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

«السيسى»: دستور 2012 كرَّس للسلطات المطلقة للحاكم

#

"المحافظين": من حق رئيس الجمهورية إجراء التعديل الوزاري

#

الإسلاميون والدراما.. من الرفض للبكاء!

#

الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب ولا يجوز منعه منها

توجد مملكة إفريقية تسمي "سابقاً " مملكة سوازيلاند تحيط بها جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق، عدد سكانها حوالي سبعة ونصف مليون نسمة. وحصلت علي إستقلالها من بريطانيا عام 1968 . أعلنت وسائل الإعلام اليوم أن الملك "ميسواتي" أعلن تغيير إسم المملكة–أكبر الظن أن هذا القرار جاء طبقاً لمزاجه وهواه هو ودون الرجوع إلي الهيئات التشريعية في المملكة-ليصبح إسمها الجديد "إي سواتيني"، مما أثار حفيظة الناس هناك والذين كانوا يرغبون في التركيز علي تحسين إقتصاد المملكة المتداعي، كما ينتقده الناس بسبب حظر الأحزاب. وبالتأكيد عندما تغييب الأهداف الرئيسية والتي تصب في مصلحة المملكة أو البلد عن أنظار من يحكمونها، فإنهم ينشغلون بتوافه الأمور والشكلية منها والأمجاد الوهمية، وهذا قريب بعض الشيء لما كان يحدث في بعض البلدان العربية عندما يرغب رئيس في تغيير دستور أو تعطيل قوانين دون الرجوع للهيئات المعنية فلا راد لما يرغب فيه بل تجد الكثير ممن يهيأون له ويسهلوا بل ويساعدوه أويبرروا رغباته أو قراراته مهما كانت، وهذا ما كان يفعله القذافي وصدام حسين وحافظ الأسد وإبنه بشار من بعده.

يقولون أن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" وهذا الكلام صحيح لأن النفس البشرية بما فيها من نوازع الأنانية وحب النفس، والتي تميل دائماً وتحب السيطرة والتملك، لذلك وعندما تغيب المعارضة وتطمس القوانين أوالأعراف والدساتير أو تكون فقط حبراً علي ورق في أي بلد، أو مؤسسة أو إدارة وغيرها، تخلق فيمن يقودها نزعة الديكتاتورية أو السلطوية، هؤلاء يصبحون تدريجياً هم الآمرون والناهون فيها، وقد تسول لهم أنفسهم أن يستبيحون كل محرم أو خرق القوانين، ومن ثم تصبح أي كلمة أو حتي رأي للرئيس أو المدير هي رئيس الكلام، وبالنسبة لكلام الرئيس في أي بلد يحدث فيه ذلك يتصدر عناوين الصحف، ويكون هو موضوع الحوارات في الفضائيات وغيرها، مما يلهي الناس عن مشاكلهم الحقيقية خاصة الملحة منها، ويظل من يمارسون تلك السياسات في أي بلد "محلك سر" ويدورون في حلقة مفرغة، لأنهم لا يسمعون أو يصفقون أو يتلذذون سوي بكلامهم أورأيهم هم في أنفسهم، لدرجة الإدمان، رافضين أي صوت آخر مخالف فيعتبرونه نشاذ وخروج علي اللحن الذي وضعه القائد، حتي لو كان هذا الصوت نصيحة لصالح البلد أو المؤسسة، وغيرها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش
» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة
» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي
» «ميدو»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»
» تعرف على قرعة دور المجموعات بـ«الكونفدرالية»
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"
» تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»
» تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فض رابعة
» النائب العام يحيل 6 إرهابيين لمحكمة أمن الدولة
» إصابة سيديتين في حريق بمنزل جنوب بني سويف

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية