» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش

21 أبريل 2018 - 04:24 م

ضبطت حملات تفتيشية مشتركة لوزارتي الصحة والداخلية خلال الأسبوع الماضي، ألفًا و300 علبة دواء، و525 كرتونة مكملات غذائية من أصناف مختلفة مهربة، ومغشوشة، وغير مسجلة بالوزارة في 5 محافظات.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن المحافظات التي ضبطت الأدوية المهربة والمغشوشة بها هي: القاهرة، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والمنصورة، موضحة ضبطها بصيدليات ومخازن أدوية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على سوق الدواء بجميع المحافظات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات والمخالفات التي يتم رصدها.



