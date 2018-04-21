» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي

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أصيب 9 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل منطقة "عبد القادر علي"، بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية، وجرى نقلهم لمستشفى العامرية العام.

وقالت الدكتورة عزة الفانجيلي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة إبراهيم محمد عبد الفتاح، 42 سنة، بكدمات في الصدر واشتباه نزيف بالبطن، وحسين أحمد علي، 42 سنة، بكدمات متفرقة واشتباه نزيف بالبطن، ومحمد السيد علي، 41 سنة، باشتباه كسر في عظام الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطاهر حسن عبد الغني، 51 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات بأنحاء الجسم.

كما أصيب محمود أحمد عباس، 50 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وحسن إبراهيم جبر، 57 سنة، بكسر في الساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقة، وعزت محسن السعيد، 30 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن وكدمات وسحجات، ومؤمن مجدي السيد، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية ونزيف بالبطن، وعادل محمد عبد القادر، 37 سنة، بكدمات في الصدر.



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