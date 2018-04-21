«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

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ياسر برهامي
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الدعوة السلفية

تكفير

كشف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن هناك شباب كثر من أبناء الدعوة تأثروا بالفكر التكفيري، واتخذوا موقفًا معاديا للدعوة بسبب نهجها الآن.

وقال "برهامي"، في مقال له نشر على موقع "صوت السلف" حمل عنوان "لماذا الآن"، إنه "لا يزال الشباب المتدين -وكثيرٌ منهم ينتسب للسلفية- يتشَرَّب فِكْر الغُلُوِّ ويتأثر به، وَيَصُمُّ آذانه عن سماع الحق، ويتخذ موقفًا مُعَادِيًا للدعوة السلفية بسبب مواقِفِها العلمية والعملية التى رفضتْ هذا الفكر الغالى، ورَفَضت الانضواء تحت تَوَجُّهَاته والمشاركة فى صِدَاماته، وتَحَمَّل رموزُها وأبناؤها طوفانًا مِن الطعن والسَّبِّ والشَّتْمِ بأقذع السِّباب، ولا يزال الأمرُ مستمرًّا؛ فَتَكَلَّمْنا استشعارًا للمسؤولية تجاه هذا الجيل كُلِّه الذى ضُحى بكثيرٍ مِن أبنائه فى آتون محرقة لم تنتهِ بعد.

وأضاف "برهامي" مجيبًا على تساؤل "لماذا هاجم الإخوان الآن" بقوله: "لأن أدبياتنا -مكتوبة ومرئية ومسموعة- كانت على ما ذكرتُ فعلًا، وهذا سبب أساسى لوجوب التصريح بالتغيُّر فى الموقف بناءً على التغيُّر الذى حدث للجماعة، أو -على الأقل- ما ظهر منها قيادةً وأتباعًا؛ فسوف يُحفظ فى التاريخ ما سَجَّلْناه قبلُ ولم نَقُل غيره؛ فإذا لم نتكلم: ظَلَّ نزيف الشباب المسلم المتدين فى اتجاه التكفير والتخريب!".

وأشار إلى أن "التغيُّر الذي بدأ منذ سيطرة الجناح القُطْبِيِّ الوارث لفكر التنظيم الخاص، والذى نَظـَّر له سيد قطب ومحمد قطب ومحمد سرور وتلامذتُهم بدرجات مختلفة وأفهامٍ مُتَفَاوِتَة حول فكرة المجتمع الجاهلى؛ بيْن مُكَفِّرٍ لأفرادِه كـ شكرى مصطفى، أو مُتَوقِّفٍ فى الحكم عليه وعلى أكثر أفراده كـ عبد المجيد الشاذلي، أو باعتباره (دار كفر) وتقسيم أفراده إلى ثلاث طبقات: (مسلمين بلا شبهة، وكفار بلا شبهة، وطبقة كبيرة مُتَمَيِّعَة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها) كـ محمد قطب، أو بتقدير نوعٍ جديد اسمه: (مجهول الحكم أو محل بحث ودعوة ونظر!) -عند بعضهم- مع التأكيد على أن مَن ترك أيًّا مِن المباني الأربعة: (الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج) تَكاسُلًا فهو خارجٌ مِن المِلَّة، بل مَن لم يُكَفِّرهُ مرجئٌ!، بل زاد أحدهم اعتبار هذه المسألة إجماعًا! بل معلومةً مِن الدين بالضرورة! وكأن الخلاف الذي سطَّره العلماء عبْر الزمان مِن الأئمة الأربعة -حتى داخل المذهب الحنبلي- لا قيمة له!".


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