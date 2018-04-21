» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة

21 أبريل 2018 - 04:33 م

تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن تعيين الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة القمة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام.

كان اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد قرر اليوم السبت، إسناد إدارة مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري، وقال عصام عبد الفتاح إن القرار يأتي تتويجًا للتحكيم المصري الذي كان له حضوره هذا الموسم على كل المستويات محليًا وقاريًا ودوليًا، وأن أي نجاح للتحكيم المصري هو نجاح للكرة المصرية.

وقالت مصادر داخل الجبلاية إن جهاد جريشة، اقترب من إدارة القمة، ليكون احتفالًا خاصًا به، عقب اختياره ضمن حكام كأس العالم 2018 في روسيا.

جاء تراجع الجبلاية عن تعيين«جريشة»، بعدما أبدا مسئولو الزمالك اعتراضهم على تعيين جريشة بعد أزمة مباراة الأبيض أمام مصر المقاصة بالدوري الموسم الماضي.

كما علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، قائلًا: «كنا نتمنى أن تدار مباراة القمة أمام الزمالك، بالطريقة المعتاد عليها».

وأوضح أن هناك تقديرا واحتراما لقرارات اتحاد الكرة المسئول عن إدارة المنظومة، لكن كان من الأفضل لجميع الأطراف عدم إدخال أي تغييرات على ثوابت مباريات الأهلي والزمالك، لأنها ستظل لقاءات قمة مهما كانت من فارق نقاط لصالح أحد القطبين على الآخر، أو حتى حسم مسابقة من أحدهما.



