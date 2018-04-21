  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
مقاتلات اسرائيلية

إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

محمد صلاح

لهذا السبب.. البرلمان يوجه التحية لـ«صلاح»

سيرغي سكريبال وابنته

تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة

ليفربول

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

أرشيفية

مصر تلجأ لأدوات ضغط جديدة على إثيوبيا

السفير معصوم مرزوق

معصوم مرزوق يكشف حقيقة موقف الناصريين من«الأسد»

بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»

الرياضة

حجازي وصلاح
حجازي وصلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ميدو»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»

#

بالفيديو.. ليفربول ينشر أفضل 5 أهداف لـ"صلاح"

#

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

#

صلاح النسخة الأرجنتينية لـ"ميسي"

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

وست بروميتش

اعتدى أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش، على زميله بالمنتخب محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت كرة طولية ساقطة لمحمد صلاح لكن تدخل حجازي ليمنع الكرة من الوصول لمومو، قبل أن يعتدي مدافع وست بروميتش على مهاجم الريدز  بـ«القلم».

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في هذه المباراة في الدقيقة 71 قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 82.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 31 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، كما يتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى فى صراع الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بدوريات أوروبا.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف فى معادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار الذى تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش
» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة
» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي
» «ميدو»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»
» تعرف على قرعة دور المجموعات بـ«الكونفدرالية»
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"
» تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»
» تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فض رابعة
» النائب العام يحيل 6 إرهابيين لمحكمة أمن الدولة
» إصابة سيديتين في حريق بمنزل جنوب بني سويف

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية