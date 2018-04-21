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ضبط 41 إرهابيًا و61 متهمًا جنائيًا في مداهمات بالجيزة

قضايا وحوادث

الامن
صورة أرشيفية

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الاجهزة الامنية

الجيزة

ضبط عناصر ارهابية

اقتحام بؤر اجرامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على 41 من العناصر المتطرفة والإخوانية، قبل ارتكابهم أعمال عنف فى عدة مناطق بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال مداهمة قوات الأمن، لعدد من البؤر التى يتواجد بها العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الذى شدد على مواجهة الخارجين عن القانون، والمتطرفين بمنتهى الحسم والحزم.

وأسفرت المداهمات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 41 من العناصر المتطرفة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان، فى عدة مناطق مختلفة.

وكشفت التحريات عن قيامهم بمحاولة نشر الفكر المتطرف، والعمل على ارتكاب أعمال عنف، خلال الفترة المقبلة، وتبين أن غالبيتهم تم ضبطهم من عدة مناطق بقطاع جنوب الجيزة.

كما أسفرت عدة حملات شنتها قوات الأمن، برئاسة اللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 61 متهمًا، وكمية من المخدرات والأسلحة النارية، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين المضبوطين، واحالتهم إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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