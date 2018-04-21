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إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان

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إسرائيل

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لبنا

ضربات عسكرية

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن إسرائيل وجهت أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان خلال السنوات الأخيرة، لإحباط نقل شحنات أسلحة متطورة لحزب الله من إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "هنجبي"، قوله خلال ندوة ثقافية عقدت في منطقة "كريات أونو" بالقرب من تل أبيب، اليوم السبت، "إن حزب الله لم يرد لأنه يعلم أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على مسائل معينة، وأن جميع الإشارات تدل على أن حزب الله لا يرغب في الانجرار إلى صدام مع إسرائيل، خاصة بعد الضربة التي تلقاها خلال حرب لبنان الثانية قبل اثني عشر عاما"، حسب قوله.

واتهم الوزير الإسرائيلي، إيران بالسعي إلى التموضع عسكريا في سوريا بهدف فتح جبهة ثانية في هضبة الجولان، بالإضافة إلى جبهة حزب الله في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بتواجد إيراني على حدودها مع سوريا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وكان الجيش اللبناني، قد أعلن يوم 9 أبريل الجاري خرق أربع طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية في توقيت متزامن مع الهجوم على مطار "التيفور" العسكري وسط سوريا بالصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربة على مطار "التيفور" بسوريا شنتها طائرتان من طراز F-15 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، وأصابت الهدف 3 صواريخ موجهة، بينما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من تدمير 5 أخرى، موضحة أن المقاتلات الإسرائيلية شنت ضربتها على "التيفور" بسوريا من أراضي لبنان دون الدخول في الأجواء السورية.



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