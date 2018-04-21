"أبو غازي": 7.5 مليار جنيه مستحقات الشركات التصديرية لدى وزارة المالية

21 أبريل 2018 - 06:20 م

قال كريم أبو غازي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك مبادرة تهدف إلي إيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة دعم الصادرات والذي تصرفه وزارة المالية للشركات التي تصدر إنتاجها للخارج، لمساندتها فى مواجهة المنافسة فى الأسواق العالمية وبلغت قيمته 7.5 مليار جنيه.







وأضاف "أبو غازي"، خلال تقديمه برنامج "الجدعان" علي "القاهرة والناس 2"، أن شركات الصناعات الغذائية تواجه أزمة كبرى لتأخر صرف الدعم التصديرى، وهو ما يهدد بتراجع صادرات الصناعات الغذائية، وأن أعضاء المجلس يعدون حاليا مذكرة لشرح الموقف والحلول والتي تتمثل فى التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات ووضع إطار محدد وواضح للدعم التصديرى فى حالة استمراره أو إعلان توقفه حتي تعيد الشركات حساباتها مرة أخرى فى التعامل مع الأسواق العالمية.











