  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
فصول دراسية في مصر (أرشيفية)

مفاجأة.. منظومة التعليم الجديدة تهدد الخصوبة لدى الطلاب

اللواء محمد إبراهيم

لهذه الأسباب طعنا على شهادة وزير الداخلية السابق

رئيس الحزب العربى الناصرى، سيد عبد الغنى، والباحث السورى "ميسرة بكور"

مناظرة بين رئيس الحزب «الناصري» ومعارض لـ «بشار»

محمد صلاح

محمد صلاح لـ«حجازي»: «بتضرب.. وتيجي تقولي أخوات»

مسجد الحلوجي (ارشيفية)

سرقة مسجد أثري بالإسكندرية لترميم فيلا بأكتوبر

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

تفاصيل جديدة عن منفذي اغتيال «فادي البطش»

ترامب ونتنياهو

أمريكا تلغي مصطلح «الأراضي المحتلة» في فلسطين

الشيخ يوسف القرضاوي

رد ناري من «القرضاوي» على تصريحات السفير الروسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

"الزعفراني" يكشف..

سرقة مسجد أثري بالإسكندرية لترميم فيلا بأكتوبر

قبلي وبحري

مسجد الحلوجي (ارشيفية)
مسجد الحلوجي (ارشيفية)

المصريون

أخبار متعلقة
#

التليفزيون لم ينقل شعائر صلاة الجمعة رغم حضور الوزير

#

بالصور.. الآلاف يشيعون «غريق ستانلي» لمثواه الأخير

#

بالفيديو.. وزير الثقافة في جنازة صلاح عيسى

#

خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا

مسجد

سرقة

الإسكندرية

خالد الزعفراني

فيلا

كشف خالد الزعفرانى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، عن كارثة سرقة أثرية من أحد المساجد الشهيرة بالإسكندرية، لبيعها لأحد الأثرياء بأكتوبر.

 وقال "الزعفراني"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك"، إن مسجد "الحلوجي" بالإسكندرية حي بحري شهد سرقة منبره الأثري و فسيفساء الضريح، و4 أعمدة جرانيت أحمر رومانية.

وأوضح "الزعفراني"، أن السرقة جاءت بحجة تجديد المسجد، مشيرًا إلى أن الأعمدة الأربعة الجرانيت الرومانية بيعت بـ20 مليون جنيه لفيلا عربي في 6أكتوبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط «مهندس» استولى على مسروقات بقيمة 6 ملايين جنيه
» أسطورة إنجلترا يهنئ «صلاح» على معادلة رقمه القياسي
» مصرع شخصين في سقوط طائرة باليونان
» الفلسطينيون في مخيم اليرموك يستغيثون من مجازر بشار ‎
» سرقة مسجد أثري بالإسكندرية لترميم فيلا بأكتوبر
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
» بعثة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما
» بالفيديو.. مقتل شاب وسحله على أيدي بلطجية
» إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان
» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
رئيس الحزب العربى الناصرى، سيد عبد الغنى، والباحث السورى "ميسرة بكور"
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب