» سرقة مسجد أثري بالإسكندرية لترميم فيلا بأكتوبر

21 أبريل 2018 - 06:37 م

كشف خالد الزعفرانى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، عن كارثة سرقة أثرية من أحد المساجد الشهيرة بالإسكندرية، لبيعها لأحد الأثرياء بأكتوبر.

وقال "الزعفراني"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك"، إن مسجد "الحلوجي" بالإسكندرية حي بحري شهد سرقة منبره الأثري و فسيفساء الضريح، و4 أعمدة جرانيت أحمر رومانية.

وأوضح "الزعفراني"، أن السرقة جاءت بحجة تجديد المسجد، مشيرًا إلى أن الأعمدة الأربعة الجرانيت الرومانية بيعت بـ20 مليون جنيه لفيلا عربي في 6أكتوبر.