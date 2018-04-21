أول لاعب غير «أهلاوي» يشارك في مونديال الأندية

21 أبريل 2018 - 07:12 م

بات حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، أول لاعب يحمل الجنسية المصرية، يشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، المقرر إقامتها في الإمارات، العام الجاري، من خارج لاعبي النادي الأهلي.

ويعد النادى الأهلى هو الفريق المصري الوحيد التي شارك فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد خمس مشاركات، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

وتوج العين بلقب الدورى الإماراتى للمرة الـ 13 فى تاريخه، بعد الفوز الذى تحقق على خارج ملعبه على النصر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات البطولة.

ورفع العين رصيده من النقاط إلى 50 نقطة فى صدارة الدورى الإماراتى متفوقا بفارق 7 نقاط على الوحدة الذى خسر أمام عجمان بنتيجة 2–3 فى المباراة التى أقيمت فى نفس التوقيت قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وتنص لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة بطل الدورى فى "البلد المنظم" ببطولة كأس العالم للأندية.



