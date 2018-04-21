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تجديد حبس صاحب مكتبة تحرش بطفلة في المنيا

قبلي وبحري

تحرش
تحرش

جمال زكى

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طفلة

النيابة العامة

تحرش

تجديد حبس

صاحب مكتبة

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب مُحافظة المنيا، تحت إشراف المُستشار أحمد الفولي المُحامي العامة لنيابات جنوب، اليوم السبت، تجديد  حبس صاحب مكتبة 15 يومًا؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ 5 سنوات.

وكان مُدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من م. أ 48 عامًا، اتهم فيه "ك. ج" 42 عامًا صاحب مكتبة أدوات مدرسية، بالتحرش جنسيًا بطفلته "أ" 5 سنوات، خلال شرائها بعض المُتطلبات المدرسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق بتجديد حبسه.


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