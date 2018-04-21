بني سويف: قدمنا 432 ألف جنيه مساعدات مالية لحالات إنسانية

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تقرير

شكاوى

مساعدات مالية

خدمة المواطنين

محافظة بني سويف

أعلن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بنى سويف، عن تقديم 432 ألفًا ومائتين وسبعة وثمانين جنيهًا مساعدات مالية لـ861 حالة إنسانية.

ورصد تقرير الكتب خدمة استقبال المكتب 18 ألفًا و923 شكوى بواقع 17331 واردة للإدارة مباشرة و1592 شكوى على البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأشار التقرير إلى فحص ودارسة 15 ألفًا و260 شكوى منها 13 ألفًا و823 شكوى تلقتها الإدارة مباشرة و1437 شكوى عبر البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى البدء فى فحص 3662 شكوى متنوعة للمواطنين.

وذكر التقرير أن نسبة الإنجاز فى فحص ودراسة والاستجابة للشكاوى والطلبات بلغت 81%.


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