وادي دجلة يهزم الإنتاج 1/2

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المصريون

الدورى العام

الإنتاج الحربى

اقتنص فريق وادى دجلة فوزًا مهمًا على الإنتاج الحربي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لصالح الإنتاج الحربى اللاعب خالد قمر بالدقيقة 11، بينما تعادل لصالح وادى دجلة اللاعب إبراهيما نداي بالدقيقة 26 ، ثم أضاف الهدف الثانى اللاعب السيد سالم بالدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد دجلة إلى النقطة 33 ويحتل المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 44 ويحتل المركز السادس.




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