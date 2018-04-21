تطورات خطيرة في أزمة «صلاح» مع «الجبلاية»

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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أبدى محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، استياءه الشديد من طريقة تعامل اتحاد الكرة معه، على خلفية الأزمة الكبيرة التي حدثت مؤخرًا بين الطرفين، بعدما صور «مومو» إعلانا تليفزيونيا لشركة اتصالات، منافسة للشركة التي ترعى المنتخب.

وفي هذا الإطار، أعطى «صلاح»، الضوء الأخضر لمدير أعماله رامي عباس، للتعامل مع أي مستجدات تخص هذه الأزمة، قائلًا له:«لك الدعم الكامل»، حيث قام نجم الريدز بالرد على أحد المعجبين فيما يخص الحل الودي لهذه الأزمة « مفيش فايدة».

وعلى الفور، كتب وكيل «صلاح» عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»:«نأخذ وسائل الإعلام الاجتماعي لأن لا أحد يستجيب ولا أحد يجيب، والأزمة كانت مستمرة لأشهر وليس هناك رد على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل بشكل عام، وكل هذا خرج عن السيطرة».

وأضاف «رامي» في تغريده أخرى، بشأن الخطاب الذي تلقاه من الجبلاية قائلًا: «لقد تلقيت خطابًا في مستند وورد، غير متماسك، بدون أي توقيع، بدون ترويسة، والتاريخ غير صحيح، بالإضافة إلى الفراغات، ومن عنوان Hotmail ».

وكان «أبو ريدة» أعلن غضبه الشديد من رسالة وكيل أعمال اللاعب، خاصة في ظل تهديداته بمغادرة اللاعب المعسكر، ليرد بخطاب رسمي من اتحاد الكرة، أكدوا خلاله قانونية موقف اتحاد الكرة في أزمة الرعاة.

وشهدت الأيام الأخيرة أزمة كبيرة بين وكيل أعمال اللاعب واتحاد الكرة، بعدما صور إعلانا تليفزيونيا لشركة اتصالات، منافسة للشركة التي ترعى المنتخب، خاصة أنه ظهر في الإعلان بقميص الفراعنة، لتهدد شركة بريزنتيشن الراعية للجبلاية بتوقيع غرامات على اتحاد الكرة.




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