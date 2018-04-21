  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
لعبة الحوت الأزرق

قرار هام من النائب العام بشأن لعبة "الحوت الأزرق"

عمرو أديب

تصريح ناري من عمرو أديب عن زيادة الأسعار

صندوق النقد الدولي

6 إجراءات حكومية لسداد الديون

محمد صلاح

تطورات خطيرة في أزمة «صلاح» مع «الجبلاية»

سد النهضة

أزمة سد النهضة.. مزيد من التأزم.. فما الحل؟

أم كلثوم وعبدالحليم

صراعات الفنانين.. معارك وتسريبات وأشياء أخرى

الملكة إليزابيث

هذه حقيقة نسب الملكة إليزابيث للنبي

سام سالي

اغتصاب ومخدرات.. أمريكية تروي ما تعرضت له من «داعش»

الشيخ يوسف القرضاوي

رد ناري من «القرضاوي» على تصريحات السفير الروسي

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

تفاصيل جديدة عن منفذي اغتيال «فادي البطش»

مخاطبًا اليونان..

أردوغان: من الآن فصاعدًا نحن بحاجة إلى السلام

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

زحام مرورى أعلى الطريق الدائري

#

حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

#

زحام مروري أعلى الطريق الدائري

#

مصر تحصل على موافقة إسرائيل لتسليم الجزيرتين للسعودية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اليونان إلى إحلال السلام بين البلدين.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لأردوغان، مع قناة "إن تي في" المحلية، بمدينة إسطنبول.
وموجها خطابه إلى اليونان، أضاف أردوغان: "من الآن فصاعدًا نحن بحاجة إلى السلام".
وتابع: "رئيس وزراء اليونان شاب ديناميكي ويرغب في اتخاذ بلدينا خطوات إيجابية بشأن علاقاتهما وخلال زيارتي الأخيرة لمست نفس التطلع لدى الرئيس اليوناني (بروكوبيس بافلوبولوس)".
وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان مؤخرًا، على خلفية رفع مجموعة من الشبان اليونانيين علم بلادهم على جزيرة صخرية ببحر إيجة، الأحد الماضي.
والثلاثاء الماضي، حذر نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداغ، اليونان من "وقوع أحداث غير مرغوب بها" في بحر إيجه، ما لم تتخل أثينا عن "مواقف استفزازية ومعادية".
وأضاف بوزداغ في مؤتمر له، أن "القضايا الخلافية المتعلقة بالجزر في بحر إيجه واضحة جدا".
فيما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بحر إيجه يضم عددا من الجزر الصغيرة التي لم تحدد تبعيتها الاتفاقيات الدولية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أسباب تزايد معدلات الأمراض النفسية بين المصريين
» مصرع برلماني وستة من أفراد أسرته بحادث تصادم
» شوارع القاهرة.. خلدها محفوظ.. وأهدرتها العشوائية
» «صلاح» يعادل رقمين قياسيين بـ«البريميرليج»
» هذه تداعيات قرض صندوق النقد على سعر الصرف
» الأزهر ينعى عميد كلية أصول الدين الأسبق محيي الدين الصافي
» «حسام حسن» يقود سموحة للفوز على الداخلية
» ضبط «مهندس» استولى على مسروقات بقيمة 6 ملايين جنيه
» أول لاعب غير «أهلاوي» يشارك في مونديال الأندية
» تصريح ناري من عمرو أديب عن زيادة الأسعار
» مصر تحجب لعبة الحوت الأزرق

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب