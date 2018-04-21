"أديب" يفتح النار على إثيوبيا والسودان بسبب سد النهضة

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عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لفتحي سرور بسبب الإخوان

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صرح الإعلامي عمرو أديب، بأن مصر بدأت تظهر عدم رضاها عن سير مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك نوع من المماطلة.
ووجه "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، سؤالا إلى أثيوبيا والسودان، قائلا: "تنصحونا بإيه.. حسوا بمشكلتنا"، مشيرا إلى أن قضية المياه لمصر قضية أمن قومي.
وأضاف "أديب" أن مصر تتعامل في ملف سد النهضة بكل خلق، ومصداقية، ودبلوماسية، مضيفًا: "مصر جاهزة لكل شيىء".

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