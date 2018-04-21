مفاجأة مدوية بشأن أزمة نقص الأدوية في مصر

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك نقص في دواء الشلل الرعاش في مصر منذ أكثر من 8 شهور، وهناك غياب تام للمخطط الإستراتيجي للمخزون الدوائي في مصر، وغياب تام لعدم التتبع الدوائي.
وأشار "البدوي"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك فساد في منظومة توزيع الدواء في مصر، وهناك إناس يقوموا بتخزين الدواء، وطرحه قبل فساده بفترة قليله وتسريبه للسوق السوداء عن طريق شركات توزيع كبيرة في مصر، مشددًا على أنه طالما أن وزارة الصحة تُسيطر على الدواء في مصر لن تحل ازمة نواقص الدواء.
كما أكد "البدوي" على أن حل أزمة الدواء لن تكون إلا بإنشاء هيئة للدواء، موضحًا أن هناك 12 مثيل عير موجودين، ووزير الصحة لم يتخذ إجراء حازم وحاسم ضد الشركات الممتنعة عن التصنيع، مشددًا على أن هناك مافيا للدواء في مصر تقوم بالضغط على الحكومة لرفع أسعار الدواء للمرة الثالثة من خلال خلق أزمة نواقص الدواء.

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