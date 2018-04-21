» فيديو.. تفاصيل مشروع قانون عربات "التيك اواي"

21 أبريل 2018 - 11:46 م

كشف محمود سعد، أمين لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عن أن قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة تم دراسته بشكل وافي في لجنة المشروعات الصغيرة، معقبًا: "حطينا نفسنا مكان كل المتخوفين من القانون".

وأوضح "سعد"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن ترخيص عربات الطعام المتنقلة يتم لمرة واحدة فقط، ولن يكون هناك مبالغة في التراخيص، وسوف يتم الترخيص من خلال صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المحليات.

