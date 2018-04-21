"المسلماني": هذا هو سر إقالة وزير خارجية السودان

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس السوداني عمر البشير قام بإقالة وزير خارجيته إبراهيم الغندور، بعد حديثه عن عدم دفع رواتب السفراء السودانيين في الخارج منذ 7 شهور، خلاف عدم وجود أموال لدفع إيجارات المقرات الدبلوماسية للسودان في الخارج، ووصول حجم متأخرات السفارات السودانية لـ30 مليون دولار.
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن "الغندور" تحدث بأن الكثير من السفراء السودانيين يُريدون العودة للسودان بسبب ذلك.
وأشار "المسلماني" إلى أن الوزير المقال تحدث في العلن بسبب عدم دفع الحكومة الرواتب المتأخرة، وهذا ما تسبب في اقالته.