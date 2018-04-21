"المسلماني": هذا هو سر إقالة وزير خارجية السودان

21 أبريل 2018 - 11:49 م

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس السوداني عمر البشير قام بإقالة وزير خارجيته إبراهيم الغندور، بعد حديثه عن عدم دفع رواتب السفراء السودانيين في الخارج منذ 7 شهور، خلاف عدم وجود أموال لدفع إيجارات المقرات الدبلوماسية للسودان في الخارج، ووصول حجم متأخرات السفارات السودانية لـ30 مليون دولار.

