» محمد صلاح يكشف سر عشقة لنادي الإسماعيلي

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أنه واحد من عشاق النادي الإسماعيلي، ودائمًا تابع نتائج الفريق على فترات ومعجب للغاية بالمستوى الذي يقدمه هذا الموسم.
وأوضح صلاح- في تصريح يوم السبت نقله الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي عقب إهدائه قميص «الدراويش» من قبل أحد مشجعي «الدراويش» الذين حرصوا على مقابلة اللاعب بعد مباراة اليوم في إنجلترا وإلتقاط صورة معه- «عشقي للإسماعيلي يعود لارتباط والدي به، فهو من أحببني فيه، وأتمنى عودته في أسرع وقت لمنصات التتويج من جديد».
وأضاف صلاح :«أنا من عشاق النادى الإسماعيلى ،أتابع نتائج الفريق على فترات ومعجب للغاية بالمستوى الذي يقدمه هذا الموسم».
واستكمل تصريحاته :”عشقى للنادى الإسماعيلى يعود لارتباط والدى به ،فهو من حببنى فيه ،وأتمنى عودته في أسرع وقت لمنصات التتويج من جديد”.
وأشار هداف الدوري الإنجليزي إلى أنه «سأحتفظ بقميص الإسماعيلي مدى الحياة، وأتمنى من كل لاعب أن يتمسك بحلمه من أجل تحقيقه ولا يتراجع مهما كانت الصعوبات والعقبات».

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