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«البحوث الفلكية»:

غرة رمضان الخميس 17 مايو المقبل

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رسميا.. غداً أول أيام شهر رمضان
رسميا.. غداً أول أيام شهر رمضان

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17 مايو..غرة شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المعظم للعام الحالي للهجرة 1439، حيث صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور حاتم عودة، بأن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أوضحت أن غرة الشهر ستكون حسابيا الخميس 17 مايو المقبل.
وقال عودة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، إن هلال رمضان سيولد في الساعة الواحدة و48 دقيقة ظهرا (بالتوقيت المحلي) يوم الثلاثاء 29 شعبان (يوم الرؤية الشرعية) الموافق يوم 15 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الهلال سيغرب مع غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وبعض محافظات الجمهورية، وفي البعض الأخر سيغرب بعد غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 2 و3 دقائق.
وأضاف أن هلال رمضان سيغرب في سماء مكة المكرمة بعد غروب الشمس بدقيقتين، وفي العواصم والمدن الإسلامية سيغرب قبل غروب شمس الرؤية بمدد تتراوح ما بين دقيقة و5 دقائق في بعضها، وفي بعضها الأخر يغرب بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين دقيقة و14 دقيقة، وبذلك فإن يوم الأربعاء الموافق 16 مايو المقبل هو المتمم لشهر شعبان الحالي، الذي سيتم عدته 30 يوما.
وأشار عودة إلى أن هلال شهر شعبان سيتم غدا /الأحد/ تربيعه الأول في تمام الساعة 11 و46 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، موضحا أن التربيع الأول للقمر يعني أن القمر قطع ربع المسافة التي سيقطعها خلال دورته الشهرية حول الأرض، ويبلغ بعده عن الأرض في هذه الليلة مسافة 377 ألف كيلومتر تقريبا.

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