» برشلونة يتوج بكأس ملك اسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه

22 أبريل 2018 - 12:06 ص

توج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ 30 في تاريخه بعد فوزه الكبير على إشبيلية بخماسية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.



أحرز خماسية البرسا كل من: لويس سواريز هدفين في الدقيقتين 14و40،وليونيل ميسي في الدقيقة31،واندريس أنيستا في الدقيقة 52، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

