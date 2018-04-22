» مرتضى منصور يكشف عن المدير الفني الجديد للزمالك

22 أبريل 2018 - 12:55 ص

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع السويسري جروس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة عامين مقابل مليون دولار سنويا.



وأشار رئيس النادي، في تصريح لموقع النادي، مساء السبت، إلى أنه أجرى اتصال مع جروس الذي رحب بتدريب الفريق.

