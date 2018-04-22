الإسلامبولي: بلاغ للرئيس شخصيًا عن هذه الظاهرة الخطيرة

22 أبريل 2018 - 05:44 ص

كشف المستشار كمال الإسلامبولي - الفقيه الدستوري - عن أسباب ما أسماه "مذبحة الترع التي تجري على قدم وساق".



وقال "الإسلامبولي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مذبحة الترع التي تجري علي قدم وساق ..إما بردم كامل لها أو بردم جزئي بتقليصها إلي أقل من الربع بحجة توسيع طرق أو بناء كباري ..الهدف منه بحسب تفسير البعض ألا نراها بحجمها الحالي خاوية من المياه ..فتقل مساحتها إلي الربع في أماكن ..أو النصف علي أكثر تقدير في أماكن أخري فيقل حجم حوض الترعة فيتهيأ لنا أنها مليئة وأننا لن نتأثر بحسب ظن العباقرة المفكرون أن ذلك يهدأ من روع الشعب فلا يمثل ضغطا علي إدارة عاجزة تدير ملف سد النهضة"حسب قوله.



وأضاف: "في حين أن هذا يؤدي إلي موت الزراعة وتقليص الأراضي الزراعية .. وتوسيع البناء ف الأرض الزراعية ثم تجريم البناء عليها ...بمعني الدفع بردم الترع أو أحزاء منها إلي تبوير الأرض لقلة المياه.. فاذا تم البناء عليها تم التجريم فلا يستفاد منها لا بزراعة ولا بناء ...إن أراضي نراها أمام اعيننا تصرخ وتقول لله المشتكي ..لمن يردمون ترعا ...بذل فيها الاجداد المال والأرواح ف حفرها من عام 1810 حتي الستينيات ..إن مايجري بحسب تفسير البعض هو إخفاء عجز التعامل مع سد النهضة بحسب ظاهر الأمر ..فيكون إجرام ف إجرام ..ولمن يريد التأكد عليه السير ف طريق المنصورة من نهاية بنها إلي دمياط ..أي أننا نتكلم ف الدلتا ...إن إظهار غزارة مياه ف نيل القاهرة أو الجيزة ..للعائمات والمطاعم واليخوت والنوادي ..هو تغطية وتدليس علي مذابح الأرض الزراعية للريف ..وهذا خراب .وأرجو أن يعتبر هذا بلاغ ...للرئيس ليتدخل شخصيا ..هناك مجزرة للترع ف الدقهلية ...وهي أكبر محافظة زراعية .. إن كل مرة أسير هناك أقسم بالله قلبي يتمزق ويشتعل ف نفسي نيران ..حسرة علي خراب أراه يصنع بعناية"

