ريهام سعيد تقتحم ستوديو القرموطي وتفاجيء جمهوره بمعلومة صادمة

22 أبريل 2018 - 06:31 ص

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد زميلها جابر القرموطي - مقدم برنامج "مانشيت القرموطي " - وذلك أثناء إذاعة برنامجه على قناة النهار .



وقالت "ريهام" لـ"القرموطي" : "أنا جيت لك مخصوص رغم إني معرفكش ومتقابلناش قبل كدة عشان أشكرك لأنك أنت الوحيد اللي قلت كلمتين كويسين عني في فيديو على اليوتيوب وأقدر أوريهم لابني لما يكبر لأن كل الفيديوهات شتيمة فيا".



وأضافت : "طبعا بشكر معتز الدمرداش بس هو زميلي من أيام قناة المحور وعشان كدة ليا كتير عنده إنما أنت اللي معرفكش خالص وعمرنا ما اتقابلنا وقلت كلام كويس عني عشان كدة جبتلك هدية شيكولاتة وكمان هدية تانية غريبة لأني كنت واثقة إنك مش هتفهمها فلازم تفتحها على الهواء .. الهدية دي قميص وبنطلون لابني الصغير تيتو كان لابسهم يوم ما زارني في السجن ودعيت ربنا إنه يلبسهم في مناسبة حلوة فأنا جبتهم ليك وبوعدك أفرجه على الفيديو بتاعك لما يكبر".



بينما قال "القرموطي" : "أنا فعلا معرفش الأستاذة ريهام سعيد وعمرنا ما اتقابلنا وكل اللي أعرفه إن مرة أخدت 5 دقايق من البرنامج بتاعها وكانت بتزعق برة وهما قالولي كدة وعمومًا ياريت لو تقولنا هترجع للشاشة امتى".



