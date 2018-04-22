آخر من رأى قتيل صفط اللبن: هذا ما أخبرني به قبل قتله بدقائق

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صفط اللبن
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قتيل صفط اللبن

روى "محمد" - آخر من جلس مع زين العابدين زين قتيل صفط اللبن الذي تم التمثيل بجثته - تفاصيل آخر حوار دار بينهما .

وقال "محمد" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "جاء القتيل إلى محلي وجلس معي فطلبت منه أن يبقى معي لأنني لم أره منذ فترة .. وجلسنا وشربنا الشاي .. وقتها قال لي إنه سوف يذهب لشراء ذبيحة لكي يقدمها في عقيقة نجله الصغير الذي لم يكمل 40 يومًا ".

وأضاف: "بعدها بدقائق فوجئنا بـ15 شخصا ومعهم أسلحة نارية متمثلة في الخرطوش يأتون إلى المحل ويصطحبوه ووقتها بدأوا الضرب فيه بكل الطرق و ربطوه في توك توك وسحلوه حتى شارعهم الذي يبعد عن شارعنا مسافة 500 متر .. وظلوا يمثلون بجثته من الساعة 3:10 فجرًا وحتى السادسة صباحًا .. وبعض الجناة وقفوا على ناصية شارعهم يأمنون الشارع بالأسلحة الآلية .. اتصلت سريعا بأشقائه .. وذهبنا إلى هناك لمحاولة إسعافه .. إلا أن أحد الأشخاص حذرنا من الدخول لأنهم سيطلقون علينا الأسلحة النارية ".

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