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إلهام شاهين لفجر السعيد: أنا بهددك تهديد واضح .. احذريني

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إلهام شاهين
إلهام شاهين

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إلهام شاهين

فجر السعيد

شنت الفنانة إلهام شاهين هجومًا شرسا على الكاتبة الكويتية فجر السعيد بعد مطالبة الأخيرة للفنانة نجلاء فتحي بالإنزواء في منزلها وعدم الظهور في صور عامة لتحافظ على صورتها الجميلة في عيون الجمهور .

وقالت "شاهين" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا بدعوها هي اللي تنزوي وتختفي وتبطل كتابة عن مصر والمصريين وبقولها فنانين مصر خط أحمر .. متقربش منهم .. هو دة انتقاد؟ لما تقوليلي انتي كبرتي وعجزتي وشكلك مش حلو؟ .. انتقديني في الفن أو في رأي أو في موقف لكن تنتقديني عشان أنا شكلي كبر فمش عاجب حضرتك؟ .. متشوفيش صورتي ومتابعنيش .. انتي مالك ودخلك ايه؟ .. بتقولها روحي اعملي عمليات تجميل زي غيرك من النجمات اللي شكلهم حلو .. لو انتي عايزة تعملي طول النهار عمليات تجميل انتي حرة في نفسك لكن متفرضيش دة علينا كفنانين .. احنا مبسوطين بشكلنا عادي .. هو الكبر دة حاجة عيب؟ ".

وأضافت: "النهاردة كاتبة حاجة أسخف من الأولى وبتقول أنا متأكدة إن نجلاء فتحي مش هتسمح بظهور الصورة دي تاني .. واهروا يا مصريين .. لا انتي اللي تهري .. وبقولك عيب وكفاية لأننا نعرف نرد عليكي كويس أوي . . واحذرينا .. أنا بهددها تهديد واضح وتحذر فناني مصر .. احنا مش هنقبل إهانة لأي فنان مصري .. انتي مالك كبرت ولا صغرت؟".

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