نافعة: هذا الأمر يمثل انتحارا جماعيا ونحتاج رجلا رشيدا

22 أبريل 2018 - 09:59 ص

دعا الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، النخب السياسية إلى ضرورة إيجاد الشخصية الرشيدة الحكيمة التى تتولى مهمة بداية إطلاق لحوار سياسى يشمل كل الأيديولوجيات والتوجهات على مستوى واحد.

وقال نافعة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الفرق كبير بين نقد النخب السياسية بهدف حثها على تصحيح أخطائها واتهامها بالخيانة أو بالكفر بهدف تدميرها".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية مرددًا: "النهج الأول مشروع ومطلوب أما النهج الثاني الغالب للأسف فيصادر على كل أمل في الحوار ويمثل نوعًا من الانتحار الجماعي، فمتى يخرج من بيننا رجل رشيد قادر على إطلاق الحوار ولم الشمل؟!".

وشهد المنشور تعليقات مختلفة من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، فقالت عزة أحمد مهاجمة دكتور نافعة: "لم يوجد حتى الآن فيكم رجل رشيد يا نخب".

وأضاف محمد سليم: "لازم نبكى وننوح اللى فات مات وانتهى".

وتابع حساب باسم ابن النيل قائلا: "النخبة السياسية يا دكتور لابد أن تكون أمينة علي بلدها ولا تتجاهل الإرهاب الذي يضرب بلادها والفوضى التي تحيط ببلادها والمؤامرات الواضحة التي تحاك لبلدها فان تجاهلت كل ذلك أصبحت نخبة قاصرة لا يعتد برؤيتها ولا فهمها".