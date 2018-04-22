» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك

22 أبريل 2018 - 10:01 ص

لا تتعجبي بعد ذلك ولا تندهشي بعد اليوم من تصرفات طفلك، لأن بعض الأمورالتي يفعلها يدل علي ذكائة في المستقبل، لذلك يجب عليك أن تسعدي ببعض التصرفات الغريبة التي يقوم بها الطفل الذكي وهي كالتالي :

1-يرفع ذيل القطة: لا تعتبر هذا التصرف دليلاُ على قلة أدب طفلك، فقد أشار الدكتور "دان جوتربديش" أستاذ علم النفس إلى أن ميل الطفل لاكتشاف الجنس الآخر دليلاً على ذكاء متقدم، والطفل يريد أن يتعرف على جنس القطة.

2-يكسر البيضة في الثلاجة: ولنفس السبب يشير نفس الدكتور السابق "دان جوتربديش" بأن الطفل يكسر البيضة لتفكيره الدائم في أصل الخلق وهذا دليل على الذكاء.

2-اللعب بالتراب: ليس دليلاً على أن طفلك لا يحب النظافة، أو أنه سيكون غبياً في المستقبل، فالدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن لعب الطفل بالتراب يكون مقدمة للإبداع والإلهام لديه، علاوة على زيادة مناعته ضد الأمراض.

3-يحب مصاحبة الأطفال الأكبر سناً: وعن ذلك تشير دراسة فرنسية بأن ذلك دليلاً على ذكاء الطفل لأنه سوف يتعلم من الكبير بسرعة ويكون شخصيته.

4-يرتدي أحذية الضيوف الكبار ويسير بها: وهذه من علامات تطور نمو الصغير وقد مارسناها جميعاً هذه العادة، وهي دليلاً على التطور الفكري ولا تعني القلق بأن الطفل سيكون لديه ميولاً أنثوية إذا ما سار بحذاء صديقة الأم ذي الكعب العالي في غفلة منها.



