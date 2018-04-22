» 500 شخص في مقبرة جماعية داخل ملعب رياضي

22 أبريل 2018 - 10:07 ص

قال سكان محليون في مدينة الرقة السورية، إنه تم العثور على مقبرة جماعية في ملعب رياضي وسط المدينة أمس السبت تضم رفات مئات الأشخاص.

وأكد جاسم الأحمد من أهالي منطقة النعيم وسط المدينة أن أهالي المدينة عثروا على مئات الجثث مدفونة في ملعب الرشيد وسط المدينة بدأت تخرج منها روائح بسبب ارتفاع الحرارة .

وأضاف الأحمد أنه مع اشتداد قصف التحالف الدولي على مدينة الرقة لم يبقى أمام السكان لدفن موتاهم إلا الحدائق وملعب ثانوية الرشيد ، لافتا إلي أن عدد الذين تم دفنهم في الملعب يزيد على 500 شخص وهم من المدنيين الذين يتوفون في المشفى الوطني القريب من الملعب أو قتلى قصف وغارات التحالف الدولي وداعش.