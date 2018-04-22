أمريكا تطالب روسيا بالامتناع عن الفيتو لحماية سوريا

22 أبريل 2018 - 10:13 ص

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا بالتزام الحياد وعدم التدخل بحق النقض "الفيتو" في الأمم المتحدة بشأن عدم الاعتراف بوجود أسلحة كيماوية داخل الأراضي السورية.

وقالت الخارجية الأمريكية، خلال حسابها باللغة العربية فى تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بدلا من محاولة تبرير الفظائع التي يرتكبها الأسد".

وأضاف حساب الخارجية الأمريكية: "يجب على روسيا أن تتوقف عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية والتوقف عن تمكين نظام الأسد القاتل. هذا من شأنه أن يساعد شعب سوريا".

وشهد المنشور تعليقات لرواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال أحمد بيبو: "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن بشأن إسرائيل والتوقف عن تمكين الكيان الإسرائيلي من التحكم فى القدس".

وأضاف إبراهيم محمد: "أمريكا أيضًا تستخدم حق الفيتو إذا كان الأمر يخص إسرائيل".

وتابع زاهر الحارثى قائلاً: "وعليكم أنتم أن توقفوا عن استخدامه لحماية إسرائيل".