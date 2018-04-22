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الأهلي "المنتشى" يواجه بتروجت "الجريح"

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يسعى النادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، إلى تحطيم الرقم القياسي الذى حققه من قبله نادي الزمالك وهو الحصول على عدد 87 نقطة، حين يحل ضيفًا على نظيره بتروجت، مساء اليوم الأحد على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الـ33 من عُمر المسابقة، كما يحتاج الأهلي إحراز "هدفين" فقط ليصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف في موسم واحد.

الأهلي يمتلك 82 نقطة يحتل بها صدارة الدوري، بعدما حسمه رسميا  منذ 4 جولات ماضية، ويسعي الجهاز الفني لإكساب لاعبيه البدلاء مزيدًا من الثقة بالنفس، قبل المواجهات المصيرية التى تنتظر الفريق سواء بملاقاة الأسيوطى فى دور الثمانية بكأس مصر أو بمواجهة الزمالك فى القمة الخميس المقبل،  قبل بدء جولات البطولة الأفريقية أمام الترجي التونسي 4 مايو بدور المجموعات.

على الجانب الآخر يتطلع بتروجت بقيادة طارق يحيى إلى إيقاف قطار انتصارات الأهلي، وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة تدفع به للأمام فى جدول ترتيب المسابقة، وحرص الجهاز الفنى للفريق البترولى على تجهيز اللاعب المخضرم عمرو حسن لقيادة الجبهة اليُمنى أمام الأهلى بدلا من عصام صبحى الذى يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأسيوطى سبورت الأخيرة.


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