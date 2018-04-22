» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"

22 أبريل 2018 - 10:18 ص

تنقل قناة "أون سبورت" الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل فى الدورى الإنجليزى لهذا الموسم، والذى ينطلق فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

رابطة المحترفين الإنجليزية أعلنت عن أسماء 6 لاعبين يتنافسون على الجائزة وهم: اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول، والانجليزي هاري كين نجم توتنهام، والاسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني ديفيد سيلفا.

وكان موقع آنفيلد التابع لفريق ليفربول أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن محمد صلاح قد حسم جائزة لاعب العام في إنجلترا لصالحه بفارق الأصوات عن دي بروين منافسه المباشر.