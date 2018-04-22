تليمة لبرهامي : بكار شاهد فيلم " المصلحة"

22 أبريل 2018 - 10:32 ص

شن القيادي الإخواني عصام تليمة هجوما علي نائب الدعوة السلفية ياسر برهامي عقب فتواه بتحريم مشاهدة المسلسل التركي " قيامة ارطغرل".

وأضاف تليمة علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن برهامي لا يعجبه مسلسل أرطغرل لأن فيه نساء غير محجبة ويمنع مشاهدته لأسباب أخرى أكبر دليل على أن فتواه ليست دينية ، لأن نادر بكار المتحدث باسم حزب النور وتلميذ برهامي أعلن من كم سنة إن آخر فيلم شاهده فيلم (المصلحة).

وتساءل تليمة علي حسابه قائلا : لماذا لم يصدر برهامي فتوى ضد فيلم المصلحة ربما لأن المصلحة هو شعار برهامي وحزب النور ، بحسب قوله.

كان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" قد حذّر من مشاهدة المسلسلات التاريخية مثل "قيامة أرطغرل"، و"السلطان عبدالحميد"، بدعوى أنها تعمل على "تعظيم القومية التركية؛ تمهيدًا لإظهارها كقيادةٍ للعالم الإسلامي".

وأفتى برهامي بعدم جواز مشاهدة المسلسلين، معتبرًا أن "المشكلة الأكبر ليستْ فقط في الموسيقى والنساء، والخلط في التاريخ، وإدخال الأمور بعضها في بعض، بل الأخطر هو نشر فكر ابن عربي وتفخيمه".

وأضاف في فتواه المنشورة عبر موقع "أنا السلفي"، أن "الناس لا تعرف عنه إلا مؤلفاته: "فصوص الحكم"، و"الفتوحات المكية، وبعيدًا عن الشخص وحقيقته؛ فإن كتبه تضمنتْ عقيدة وحدة الوجود وتوابعها، وهي مناقضة للدين الإسلامي، بل لكل الرسالات السماوية بالإجماع".