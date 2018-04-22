  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

فيلم المصلحة

تليمة لبرهامي : بكار شاهد فيلم " المصلحة"

الدكتور حسن نافعة

نافعة: هذا الأمر يمثل انتحارا جماعيا ونحتاج رجلا رشيدا

مني مينا

منى مينا: انتهى وقت الكلام

جمال خاشقجي

خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

جروس

رسميا.. جروس مديرا فنيا للزمالك

تعرف علي سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في البنوك

صلاح ومحاميه رامي عباس

الأسرار الكاملة لأزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

إلهام شاهين

إلهام شاهين لفجر السعيد: أنا بهددك تهديد واضح .. احذريني

صفط اللبن

آخر من رأى قتيل صفط اللبن: هذا ما أخبرني به قبل قتله بدقائق

حجم جسمك له علاقة بالإصابة بأمراض القلب

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

"مش اللي يعمل مصيبة يلبسها للحوت الأزرق"

#

دراسة: تناول اللحوم يصيب بأمراض القلب

#

عضو بمجلس الصحفيين: مكرم لا علاقة له بأمور الصحفيين

#

الزمر: لا صلة لي بداعش وعدائي لها معلن ومعروف

هناك العديد من العوامل المعروفة التي تساهم في رفع معدلات خطر الإصابة بأمراض القلب، وحدوث السكتة الدماغية، لكنّ دراسة جديدة تؤكد  الصلة الوثيقة بين حجم الجسم منذ الطفولة، والإصابة بتلك الأمراض حين الوصول إلى سن البلوغ.

ورغم أنه قد أُجري العديد من الدراسات حول الحجم والصحة منذ عقود عدة، إلّا أنّ هناك الكثير ما زال غير معروف حول الكيفية التي يتفاعل بها هذان العاملان.

أجرى الباحثون في جامعة أمستردام في هولندا دراسة شملت 300 ألف طالب هولندي من طلبة المدارس على مدار 60 عامًا.

وأثبتت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية "السكتة الدماغية" Stroke ، أنّ الصبيان والفتيات الذين كان قياسهم من 5 إلى 7.6 سنتم، أصغر من المتوسط بين سن 7 إلى 13 عامًا، كانوا أكثر عرضة عند الوصول إلى سن البلوغ إلى مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية لدى الجنسين، وإلى نزيف دماغي لدى الذكور.

وعلى النقيض من ذلك، فإنّ الأشخاص الذين يتميزون بحجم كبير للغاية، سوف يعانون إيقاعًا غير طبيعي في معدل ضربات القلب، ويسمى الرجفان الأذيني، ومتلازمة مارفان، وهو عبارة عن مرض وراثي يصيب الأنسجة الضامة التي تحتوي القلب على الأخص، وقد يرافق هذا المرض مشاكل في صمام القلب وتشوهات في الأورطي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام
» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك
» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"
» شاهد.. المصارعون الأعلى دخلاً في العالم
» 500 شخص في مقبرة جماعية داخل ملعب رياضي
» مصرع صانع ألغام الحوثيين
» وفاة منتج موسيقي عالمي عن عمر 28 عامًا
» بالفيديو.. يهود يطاردون فتيات عاريات في الشوارع
» "المسلماني": هذا هو سر إقالة وزير خارجية السودان
» مصرع برلماني مع أسرته في حادث مروع
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 26 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب