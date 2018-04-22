مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

22 أبريل 2018 - 10:39 ص

جهز نادى ليفربول الإنجليزى مفاجأة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف "الريدز" قبل مشاركته في حفل أفضل لاعب في الدوري الانجليزي المقرر انطلاقه في العاشرة من مساء اليوم والذي يتنافس فيه "صلاح" مع 5 لاعبين في ملاعب "البريميرليج".

ومن المقرر أن يحضر الحفل جوردان هندرسون قائد الفريق الحفل كنوع من الدعم والمساندة القوية لمحمد صلاح نجم الفريق ومعشوق الجماهير الأول فى الوقت الحالى.

ويأمل مسئولو ليفربول فى حصول محمد صلاح على الجائزة من أجل مواصلة النتائج الرائعة التى يحققها الفريق هذا الموسم خاصة أن النجم المصرى أحرز 31 هدفًا خلال الموسم الجارى مُحتلاً بها صدارة هدافى البريميرليج.

ويتنافس على الجائزة 6 لاعبين وهم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وليروي ساني وديفيد سيلفا.