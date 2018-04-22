تأييد السجن 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الإسكندرية"

شيماء السيد
قضت محكمة النقض برفض طعن المقدم من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية وتأييد السجن 5 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية عادل بك أبو النجا وعادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد عبد الهادي وسكرتيرية علي جودة وفتحي يونس ومينا نبيل.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين فيما أسندت النيابة العامة للمتهمين التظاهر بدون تصريح والعمل على تكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة.
والمتهمون هم محمد قدري عبد الفتاح و محمد مصطفي جودة وحسين محمد عبد الغني وأبو الحجاج محمد عبد الحميد وسعيد السيد محمد محمد كمال متولي وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاته؛ فيما حمل الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق.
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