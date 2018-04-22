حلمى يدعو للتصويت لـ"صلاح" كأفضل لاعب بالدورى الإنجليزى

22 أبريل 2018 - 12:21 م

دعا الفنان أحمد حلمى، الجمهور ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى بالتصويت لصالح لاعب ليفربول الإنجليزى المصرى محمد صلاح من أجل حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" للموسم الحالى 2017 – 2018 .

وقال حلمى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "صوتوا لمحمد صلاح vote Mohamed salah"، متابعًا: "حببتني في الكوره ياصلاح وهوه ده اللي كنت خايف منه".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على منشور الفنان أحمد حلمى، فقال أحمد مادو: "خلاص يا حلمى التصويت قفل وأبو صلاح مسيطر"، وأضاف محمد عبد السلام: "التصويت مغلق يا نجم الجيل".