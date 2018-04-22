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تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد

قضايا وحوادث

المستشار نبيل صادق النائب العام
النائب العام

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تايمز اوف إسرائيل

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين المنتمين لحركة "حسم" في القضية 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما من دول خارجية مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة بعيدا عن الدول الداعمة.

وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.


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