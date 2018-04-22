» اليوم.. الذهب يتراجع 4 جنيهات

22 أبريل 2018 - 12:32 م

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 4 جنيهات للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 658 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 655 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 :564 جنيها

عيار 21 : 658 جنيها

عيار 24 : 752 جنيها

الجنيه الذهب : 5264 جنيها

الأوقية: 1339 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.